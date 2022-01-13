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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

13.01.2022 15:11
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, Özel Çorlu Optimed Hastanesi ile sağlık protokolü anlaşması imzaladı.

Ergene Belediyesi, Özel Çorlu Optimed Hastanesi ile sağlık protokolü anlaşması imzaladı.

Belediyede düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, personelin yararlanacağı indirim anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Hastanenin Çerkezköy ve Çorlu şubelerinden Belediye Meclisi üyeleri, belediye çalışanları ve birinci derece yakınlarının indirimi alacaklarını belirten Yüksel, "Gerek meclis üyeleri ve yakınları gerekse çalışanlarımız ve yakınları için güzel bir çalışma. Bu tür indirim anlaşmalarımızı farklı alanlarda da çoğaltarak devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Protokol Başhekim Op. Dr. Nevzat Koç, Kurumsal İletişim Uzmanı Nagihan Aktaş ve Yüksel tarafından imzalandı.

Çorlu'da av yasağına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Çorlu'da kurulan semt pazarlarındaki balık tezgahları denetlendi, asgari avlanma boyutunun altında olduğu tespit edilen balıklar imha edildi.

Atakent Kapalı Pazar Yeri'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yapılan denetimler sırasında balık tezgahlarında satışa sunulan balıkların avlanılacak asgari boyutlarına yönelik inceleme gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, istavrit balıklarının asgari boyutun altında tespit edilmesinin ardından işlem başlattı.

Tartı ve ölçümlerin ardından asgari avlanabilir boyutların altında tespit edilen yaklaşık 100 kilogram istavrita el konuldu, kurallara uymayan 4 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

-Çorlu'da afet eğitimi verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu Belediyesi ve çeşitli kurumlarda görevli eğitmenler tarafından vatandaşlara afet eğitimi verildi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini ve bu çerçevede vatandaşlara eğitim verildiğini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, ilçede hizmet veren kurumlarca görevlendirilen 23 eğitmenlerinin katıldığını ifade eden Çolpan, birey ve ailelerin afet bilinci eğitimine ulaşabilmesi için yüz yüze ve çevrim içi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Çolpan, "2021 yılı içerisinde düzenlenen eğitimlere katılım sağlayan 251 bin 852 vatandaşımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranış şekillerinin vurgulandığı, bireysel olarak afetlere hazırlık çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğinin belirtildiği eğitimlerin, afetlere dirençli toplum oluşmasında son derece faydalı olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Ergene Belediyesinin kurs kayıtları başladı

Ergene Belediyesinin ücretsiz seramik ve çini kurs kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşlara ücretsiz verilen pastacılık, bayan kuaförlüğü, bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, aşçı yardımcılığı, İngilizce, deri çanta ve aksesuar, hediyelik eşya, resim, halk oyunları, girişimcilik kurslarının yanı sıra çini ve seramik kurslarının da açıldığını söyledi.

Yüksel, Kültür Merkezi binasında birçok yeni kursu ücretsiz olarak hayata geçirdiklerini belirterek, "İlçemizde meslek edindirme kurslarımız ile birçok vatandaşımızı iş sahibi yapmayı hedefliyoruz. Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ile yaptığımız çalışmalarla halkımıza her alanda dokunan işler yaparak faydalı olma gayretimizi sürdürüyoruz." dedi.

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Rasim Yüksel, Hisarcık, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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