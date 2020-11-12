Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi

12.11.2020 12:07

Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan çalışma ile Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı tescillendi.

Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan çalışma ile Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı tescillendi.

Tekirdağ'ın yerel üzüm çeşitlerinden Yapıncak, salamura asma yaprağı ile Tekirdağ'ın 5. coğrafi işaretli ürünü olarak tescil hakkı kazandı. 2019 yılı Mayıs ayında Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tekirdağ Ziraat Odası ile başlatılan çalışma sonuçlandı. Tekirdağ'ın en eski üzüm çeşitlerinden biri olan ve yörede hem üzümü ile hem de salamura asma yaprağı ile çok beğenilen "Yapıncak", bir tescil aldı. Sofraların vazgeçilmezi olan sarmalarda kullanılan asma yapraklarının mümkün olduğunca ince, damarsız, tüysüz ve bütün olmasına önem gösteriliyor. Bu özelliklerin tümüne sahip olan Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı ağızda kolay parçalanması ve hoş bir tat bırakması ile de kendine has bir özelliğe sahip. Bundan sonraki süreçte Tekirdağ ili coğrafi işaretli ürün Yapıncak'a sahip çıkarak, üreticisi, kurumları, özel sektörü ile en kısa zamanda desteklenerek raflardaki yerini alacak..

"12 farklı üretim modeli uyguladık"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Mehmet Ali Kiracı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapıncak üzüm çeşidi sadece üzümüyle değil yaprağıyla da bir değer olduğu tescillendi. Hatta biz daha önceden de bir çalışma başlattık. Bu çeşidin sadece yaprak mı toplanması, üzümüyle üreticilere en yüksek geliri, en yüksek faydayı sağlayabileceği bir çalışma yürüttük. 12 farklı üretim modeli uyguladık. Üzümü belli oranda 4'te 1'ine düşürüyoruz. Yüzde 50'sine 75'ine düşürüyoruz. 3 defadan başlayarak 9 defaya çıkacak yaprak hasadını da yürüttüğümüz, dediğim gibi 12 farklı üretim modeli bunun içerisinde sadece yaprak toplayabileceğimiz, sadece üzümü hasat edebileceğimiz bir modelde var. Bu modelleri karşılaştırdık. Ekonomik olarak en yüksek faydayı hangi üretim modelinin getireceğini ortaya koyduk İki yıl üst üste yaptığımız bir çalışmaydı. Biz bunun sonucunda göre 5 defa yaprak toplama üzümü de yarı yarıya bırakmanın üreticilere ekonomik olarak en yüksek faydayı getirebileceğini ortaya koyduk" dedi.

"Tüysüz olması, damarsız olması gerekir"

Kiracı açıklamasının devamında, "Yapıncak filmlere de konu oldu ama bunun sadece üzümü değil yaprağı da bir değer olduğunu ortaya koyduk. Kaliteli yemeklik bir yaprak sarması olması açısından yaprağının öncelikle ince olması, tüysüz olması, damarsız yada ince damarlı olması gerekir. Bir bütün şeklinde parçalı bir yaprak olmaması gerekiyor. Yemeklik sarma kullanabileceği için kaliteli yaprak sınıfına aldık. Tabi ülkemizde daha çok Tokat bölgesinden Narince diye bilinen üzüm çeşidi var. Ama yapıncak üzüm çeşidimizde en az onun kadar kaliteli yemeklik, sarmalık bir yaprak olduğunu ortaya koyduk. Yerel pazarlarda 20 liraya kadar yaş yaprağın kilosu değer bulmaktadır. Hele hele bu yapıncak olursa. Üreticiden 12-15 liraya kadar aldıklarını Biz sahamızdaki gözlemlerden belirledik. Bu ikisini beraber yürütmek önemli. Sadece yaprak hasat işçiliği yok çük yüksek bir maliyet tuttuğu için yaprağı yüksek fiyatta satılıyor ama bir dekardan 250-300 kilo yaprak alınırken üzümünde bir buçuk tona kadar alınması en yüksek faydayı üreticilere getirebiliyor. Yani sadece üzüm yetiştirmek yetmiyor. Yaprağı ile beraber düşündüğümüzde bunu en yüksek seviyeye çıkarabiliyorlar. Bu anlamıyla üzümüyle beraber yaprağının da bir değer olduğunu ortaya koyduk" diye konuştu.

İlaçlamaya dikkat

5 defa yaprak toplama, üzümü de yarı yarıya azaltmayla en yüksek ekonomik gelirin sağlanabileceğini ifade eden Kiracı, "Ancak burada ilaçlama önemli. Yaprakta bir gıda güvenirliliği söz konusu olduğu için burada ilaçlamaya azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. Üzerinde kalıntı bırakmayacak şekilde bir ilaç programlaması yürütülmesi bu açıdan önemli. Hatta 100 metre yakınındaki değişik ürünlerinde ilaçlanması hele hele rüzgarlı bir havada yapılması yaprakta kalıntıya neden olabilir. Bunlara da üreticilerimizin çok çok dikkat etmesi gerekiyor" diyerek açıklamasını noktaladı.

Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi
Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi
Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi
Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi
Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi

araştırma, Tekirdağ, Mayıs, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'ın Yapıncak Salamura Asma yaprağı tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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