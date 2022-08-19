Tekirdağ'dan kısa kısa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, çalışmaları devam eden Tekirdağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'ni gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Nore-Alam, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Yıldırım ile sohbet etti.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Bangladeş, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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