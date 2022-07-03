TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi - Son Dakika
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TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi

03.07.2022 19:11

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etap yarışları Sinop'ta tamamlandı.

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etap yarışları Sinop'ta tamamlandı. Türkiye'nin en hızlı 24 pilotu Artvin'de yarışmaya hak kazandı.

STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası 2. Etabı 32 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu halı sahasında başlayan sıralama yarışlarında Türkiye'nin en hızlı dron pilotları iki gün boyunca hünerlerini sergiledi. Sıralamada ilk üçe girenler için protokolün katılımı ile ödül töreni düzenlendi. Yarışlarda birinci Burak Mercimek ve ikinci Atakan Mercimek kardeşler olurken, üçüncülüğü ise Doruk Cengiz elde etti. İlk üçe giren yarışmacılara ödülleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hülya Turan tarafından verildi.

Ödül töreni, sporcular ile birlikte toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Yarışmanın 3. Etabı 19-21 Ağustos'ta Artvin'de 24 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Samsun TEKNOFEST'te düzenlenecek final etabının ardından birinci ve ikinci olan sporcular ise World Drone Cup'a katılmaya hak kazanarak Türkiye'yi temsil edecekler.

(Berkan Şen/İHA)

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TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. etabı sona erdi - Son Dakika
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