Teknoloji Girişimcileri İstanbul'dan Global Pazarlara Açılıyor

Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde yatırım yapan girişim sermayesi fonu Revo Capital, 6 Şubat'taki Portföy Günü'nde ve 7 Şubat'taki 'Global Büyüme İçin Köprüler Kurmak' başlıklı etkinlikte, girişimcileri yerli ve yabancı yatırımcılarla İstanbul'da bir araya getirdi.

Girişimlerin yurtdışına açılma stratejilerinin paylaşıldığı sunum ve panellerden oluşan etkinlik, 42 Maslak'ın mekân sponsorluğunda gerçekleştirilen "Canvas Party" ile sona erdi.

Bulundukları pazarların dinamiklerini değiştirme konusunda iddialı ve global hedefleri olan yenilikçi teknoloji girişimcilerine yatırım yapan Revo Capital, 6-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle portföyündeki şirketler de dahil olmak üzere bir çok girişimi yatırımcılarla buluşturdu. Ana hedefi yatırım yaptığı girişimlerin global pazarlara açılmalarını sağlamak olan Revo Capital, 6 Şubat'taki Portföy Günü'nde portföyündeki şirketlerini yerli ve yabancı yatırımcılara tanıttı. Revo Capital'in Doğu Avrupalı hızlandırıcı Startup Wise Guys işbirliğiyle ve Microsoft Türkiye'nin sponsorluğunda 7 Şubat'ta gerçekleştirdiği "Global Büyüme İçin Köprüler Kurmak" (Building Bridges for Global Growth) isimli ikinci etkinliğinde ise girişim sermayeleri, melek yatırım ağları ve girişimcilerle yurtdışına açılma stratejileri paylaşıldı. Aralarında Evtiko'nun kurucusu başarılı girişimci Sina Afra, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, TransferGo CFO'su Justinas Lasevicius ve Speedinvest Partneri Alex Zhigarev'in de bulunduğu panelistler, gün boyu etkinliğin ana teması global büyümeye dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca etkinlikten önce duyurulan yarışmaya katılan 16 girişimci arasından birinci olan Ravinspect ve Enhencer, Startup Wise Guys'ın hızlandırıcı eğitim programına katılmaya hak kazandı.

Revo Capital 66 milyon dolarlık fonu yönetiyor

Faaliyetlerine 2013 yılında başlayan Revo Capital bugüne kadar 2 binden fazla girişimi inceleyerek, toplamda 18'ine yatırım yaptı. 66 milyon dolar büyüklüğünde bir fon yöneten Revo

Capital'in öncelikli yatırım alanlarını SaaS çözümleri, nesnelerin interneti, kurumsal bulut, yapay zekâ, büyük veri, finansal ve pazarlama teknolojileri oluşturuyor. Portföyünde Onedio, Sinemia, Endeksa, Paraşüt, Foriba, Cosa, Cardtek, V-Count, Logiwa, TransferGo ve Zizoo gibi başarılı şirketler bulunan Revo Capital'in toplamda sahip olduğu 28 yatırımcısı arasında International Finance Corporation ve European Bank of Reconstruction and Development gibi önemli uluslararası kurumlar yer alıyor. Önümüzdeki Mart ayında ilk fonunun yatırım süresi sona erecek olan Revo Capital, bir girişime daha yatırım yaparak fonu 19 yatırım ile kapatmayı planlıyor.

"Yeni fonda hedef 100 milyon dolar"

Şirketlere iş geliştirme, stratejik ve finansal yönetim ve ürün yönetimi gibi alanlarda verdikleri profesyonel desteklerin sektörde kendilerini ayrıştıran özellikler olduğunu vurgulayan Revo Capital Yönetici Direktörü Cenk Bayrakdar, 2018 yılında portföy şirketlerinin gelirlerini yüzde 85 oranında artırdıklarını söyledi. Bayrakdar, "Mart ayına kadar yapacağımız yatırımla tamamlayacağımız 66 milyon dolarlık ilk fonumuzun ardından 100 milyon dolarlık bir hacim planladığımız ikinci fonumuz için çalışmalara başladık. Bulut çözümler, finansal teknolojiler, retailtech, ve pazaryerleri yanında sağlık teknolojilerini de ele alacağımız bu fon ile yine Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde girişimlere yatırım yapacağız. Hedefimiz bu şirketlerin öncelikle bölgesel büyümelerine destek olmak, sonrasında global şirketler haline getirmek. Ayrıca bu yıl hedeflerimiz arasında portföyümüzde bulunan en az iki yatırımın da satışı söz konusu. Böylece birinci fonun ilk meyvelerini toplayacağız" ifadelerini kullandı.

"Girişimcinin mevcut pazar dinamiklerini değiştirecek bir iddiası olmalı"

Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri ile Türkiye gibi büyük bir pazar arasında köprü görevi görmenin önemli stratejilerinden olduğunun altını çizen Bayrakdar, "Türk girişimcileri global pazarlara açmak istediğimiz gibi, Doğu Avrupalı girişimcileri de Türkiye pazarıyla tanıştırmak istiyoruz. Bu yıl içinde yaptığımız TransferGo ve Zizoo yatırımları bu stratejimizin bir göstergesi" dedi. Girişimcilere yönelik tavsiyelerde de bulunan Bayrakdar, "Türkiye'de girişimciliğe giderek artan ilgiye paralel olarak ekosistem de sürekli olarak gelişiyor. Girişimciliğin gelişmesi çok boyutlu bir kültürel dönüşümü gerektiriyor. Bunların başında eğitim sisteminin yenilikçi olmayı özendirmesi geliyor. Bir girişimin başarılı olması için en önemli kriterler arasında yetkin bir ekibi olması, ve kolay kopyalanamayacak bir teknoloji veya bir iş modeline sahip olması bulunuyor. Girişimci aynı zamanda kayda değer büyüklükte pazar oluşturarak mevcut pazarın dinamiklerini değiştirmek gibi bir iddia ile yola çıkmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

"Canvas Party" geleneği 42 Maslak'ta devam etti

Yoğun geçen etkinliğin ardından 42 Maslak'ın mekân sponsorluğunda Türkiye'nin önde gelen kurumları, aile ofisleri, yerli ve yabancı girişim sermayeleri ile yatırımcılardan oluşan 300'ü aşkın katılımcı "Revo Canvas Party'de buluştu. Girişimcilerin 2018 başarılarının kutlandığı ve önemli network fırsatları sunan partide, Revo Capital'in portföyüne geçen yıl katılan girişimcilerin büyük bir tuvali boyayarak sanatsal yeteneklerini de sergiledikleri eğlenceli "Canvas Party" geleneğini sürdürdü.