Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü - Son Dakika

Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü

22.10.2020 14:33
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü, System.String[]

SİVAS'ta telefoncu olarak hizmete açtığı dükkanını piyasanın koşullarına göre çeşitlendiren Sebahaddin Korkudan (60) renkli dükkanıyla dikkat çekiyor.

SİVAS'ta telefoncu olarak hizmete açtığı dükkanını piyasanın koşullarına göre çeşitlendiren Sebahaddin Korkudan (60) renkli dükkanıyla dikkat çekiyor. Şu anda hem fatura ödeme noktası hem de doğal ürünlerin satıldığı bir mekan haline getirdiği dükkanını görenler şaşırıyor.

Sivas'ta esnaflık yapan evli, 2 çocuk sahibi Sebahaddin Korkudan, Eski Kale Mahallesi'nde 2000 yılında telefon dükkanı açtı. Başlangıçta iyi olan işleri zamanla azalmaya başlayınca bu kez fatura ödeme noktası hizmetini dahil etti. Bir süre çok iyi iş yapan Korkudan, fatura ödemelerinin internet ortamına taşınması ve ilginin azalması ile bu kez hizmet alanına yenilikler eklemeye karar verdi. Sivas'ta olmayan şeyleri getirip hizmete sunmak isteyen Korkudan, yaptığı araştırmalar sonucunda doğal sabun satışına karar verdi. Dükkanının bir kısmını da rengarenk sabunlar ile süsleyerek doğal ürünler satış noktası haline getirdi. Bu doğal ürünlerin ilgi görmeye başlamasının ardından, koronavirüs süreciyle beraber doğal zeytin, zeytin yağı ve bal satışına da başladı.

'FATURAYA GELEN ZEYTİN, ZEYTİNE GELEN SABUN ALIYOR'Dükkan bünyesinde barındırdığı ürünlerin birbirini sirkülasyona uğrattığını ifade eden Sebahattin Korkudan, "İlk açtığımızda burası telefon bayisiydi. Daha sonra bu bayiliği bırakarak faturamatik olarak devam ettik. Daha sonra faturaların bankalara, ATM'lere yatırmasıyla işlerimiz azaldı. Bu durumdan dolayı bir şey yapmak istiyordum ve Sivas'ta olmayan doğal sabunlar aklıma geldi. Dükkanıma İzmir'den Osmanlı hanedan sabunlarından 50 çeşit sabun getirdim, koydum. Fatura yatırmaya gelen sabunu görüyor alıyor. Sabun için gelen faturayı görüyor ve ikisi birbirini tamamlıyor. Daha sonra bir zeytinci arkadaşla tanıştık. Dükkanda zeytin de satışını önerdi. Covid-19'da çıkınca da hijyen olarak, bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla da doğal zeytin, zeytinyağı ve bala yer verdik.  Hepsi birbirini tamamladı. Faturaya gelen zeytin alıyor. Zeytine gelen doğal sabun alıyor. Bu şekilde dükkanımızı işletiyoruz" dedi.'FATURA SIRAMI BEKLERKEN SABUN ALDIM'

Dükkanın müşterilerinden Ali Fuat Sönmez, "Buraya sürekli faturalarımızı yatırıyoruz. Geldiğimiz de değişik sabunların olduğunu gördük. Daha önce de birkaç tane almıştım ve memnun kaldık. Yine deneme amaçlı farklı çeşitlerini alıyoruz. Fatura sıramı beklerken çok renkliydi, gözüme çarptı sabunlar alıp denedim. Tekrar almaya geldim" diye konuştu.


Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü
Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü

Cep Telefonu, Fatura, Zeytin, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefon satışı yaptığı iş yerini, fatura ödeme merkezi ve doğal ürün dükkanına dönüştürdü - Son Dakika

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