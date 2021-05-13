Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler - Son Dakika

Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli illerimizde da yılanlar kendilerini göstermeye başladı. Dün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki engerek yılanının çiftleşme dansı yaparken görüntülenmesinin ardından bugün de Bursa'daki bir iş yerinde televizyonun arkasından çıkan yılan nedeniyle büyük panik yaşandı.

DOĞAL YAŞAMINA SALINDI

Gemlik'teki Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'in iş yerine giren ve televizyonun arkasına konuşlananyılan, gölgesinin işçiler tarafından fark edilmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yılana herhangi bir zarar vermediği ve yılanın doğaya salındığı öğrenildi.