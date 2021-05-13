Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler - Son Dakika

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler

13.05.2021 16:42

Bursa'da bulunan bir iş yerinde, televizyonun arkasındaki gölgeye eğilen işçiler, 2 metrelik dev yılanla karşı karşıya gelince korku dolu anlar yaşadılar. Ardından işçilerin ihbar etmesi üzerine iş yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı titizlikle kontrol altına aldılar.

Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli illerimizde da yılanlar kendilerini göstermeye başladı. Dün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki engerek yılanının çiftleşme dansı yaparken görüntülenmesinin ardından bugün de Bursa'daki bir iş yerinde televizyonun arkasından çıkan yılan nedeniyle büyük panik yaşandı.

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldi

DOĞAL YAŞAMINA SALINDI

Gemlik'teki Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'in iş yerine giren ve televizyonun arkasına konuşlananyılan, gölgesinin işçiler tarafından fark edilmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yılana herhangi bir zarar vermediği ve yılanın doğaya salındığı öğrenildi.

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldi
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler

İtfaiye, Türkiye, Yılan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler - Son Dakika


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