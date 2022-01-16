TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü
İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilden duman çıkması üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Duman çıkan otomobil durması sonrası alev topuna döndü. Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Emniyet ekipleri trafiği 2 şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.
Olay, saat 21: 00 sırlarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sancaktepe mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken otomobilden duman çıkması üzerine sürücü 34 DBY 736 plakalı Peugeot marka aracını emniyet şeridine çekti. Emniyet şeridinde duran otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayın 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otoyol trafik polis ekipleri 4 şeritlik otoyolun 2 şeridini tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yanan otomobile müdahale eden itfiaye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Trafik polis ekipleri tarafından 2 şeritten kontrolü bir şekilde sağlandı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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