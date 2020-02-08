Tenis Milli Takımı, Lüksemburg'u mağlup etti - Son Dakika
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Tenis Milli Takımı, Lüksemburg'u mağlup etti

6 saat önce

Lüksemburg'un Esch-Sur Alzette kentinde düzenlenen Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta mücadele eden milli takım gruptaki son maçında deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

Tenis Milli Takımı, Lüksemburg'u mağlup etti, System.String[]

Lüksemburg'un Esch- Sur Alzette kentinde düzenlenen Fed Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta mücadele eden milli takım gruptaki son maçında deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle grubunu beşinci sırada tamamlayan ay yıldızlılar, 2013'ten beri boy gösterdiği 1'inci Grup'taki yerini korudu.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı, Pemra Özgen, Berfu Cengiz, Başak Eraydın, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'in temsil ettiği kırmızı beyazlı ekip Centre National de Tennis kortlarında düzenlenen organizasyonda Lüksemburg'a şans tanımadı. B Grubu'ndaki ilk iki maçında sırasıyla Slovenya ve Polonya'ya yenilen Türkiye, kümede kalmayı garantileyecek takımı belirleyen serideki tekler müsabakalarını kazandı. Berfu Cengiz'in Tiffany Cornelius'u 6-2, 6-2; Fed Cup'ta üst üste 20'nci yılını geçiren deneyimli isim Pemra Özgen'in ise Eleonora Molinaro'yu 6-3, 6-4 yenmesi sonrası Lüksemburg'un çiftler maçına çıkmamasıyla seriyi 3-0 kazanan milliler grupta kalmayı garantiledi. Ay yıldızlılar Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta 2021'de üst üste 9'uncu yılını geçirecek.


Lüksemburg, Afrika, Fed, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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