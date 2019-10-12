Tepebaşı'nın projeleri Bozüyük'e örnek oluyor

)-Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Bozüyük Belediyesi Meclis üyesi Yavuz Bektaş'ı ağırladı.



Fındık ve Bektaş, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, ziyaret esnasında Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik Doğal Yaşam Merkezi'nde sürdürdüğü Adaptif Binicilik projesiyle ilgili Başkan Ataç'tan bilgi aldı. Bozüyük'te de bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Fındık, verdiği bilgilerden ve misafirperverliğinden ötürü Ataç'a teşekkür etti.



Başkan Ataç da, Tepebaşı Belediyesi'nin ciddi deneyimi olan Adaptif Binicilik konusunda misafirlerine bilgi verdiğini kaydetti. Bozüyük Belediyesi'ne ve Bozüyük halkında desteklerini sürdüreceklerini aktaran Ataç, "Son seçimde Bozüyük'te Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun göreve gelmesi bizler için çok önemliydi. Biliyorsunuz Tepebaşı ve Bozüyük mahalle gibi birbirine çok yakın yerler. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcımız ve Meclis üyemiz de Adaptif Binicilik konusunda bilgi almak için bizi ziyaret etmişler. Bu konuda Bozüyük Belediyemiz de bir çalışma yapacak. Bizler de bu konuda ve diğer konularda her zaman Bozüyük Belediyemizin yanındayız. Önümüzdeki 5 yılı birlikte götüreceğiz. Hem Tepebaşı'nda hem de Bozüyük'te güzel gelişmeler olacak. Ben Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.



Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR