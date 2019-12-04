Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın veto edilmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesinin bu konuda gerekli adımların atılacağı yönünde kendilerini umutlandırdığını belirtti.

Prof. Dr. Mirici, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kömürlü termik santrallerin hava kalitesinin bozulmasına neden olduğunu ve termik santrallerin solunum sağlığını tehdit ettiğini belirterek, bunun ülke ekonomisi açısından da önemli bir maddi kayıp oluşturduğunu aktardı.

Mirici, solunum sağlığı açısından fosil yakıt kullanımının tamamen durdurulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hekim olarak uyarılarımıza rağmen kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren yasanın Meclis'te kabul edilmiş olması bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu yasanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi, bu konuda gerekli adımların atılacağı yönünde bizi umutlandırdı. Özellikle kömürlü termik santrallerin, hava kalitesinin bozulmasına neden olduğu ve solunum sağlığını tehdit ettiği biliniyor. O nedenle biz bu uyarıları yapmak zorundayız. TÜSAD olarak kuruluş felsefemiz ve tüzüğümüz gereği hem halkımızı hem de politika yapıcıları bilgilendirmek bizim görevimiz. Bu amaçla raporlar hazırlamakta ve resmi makamlar tarafından oluşturulan komisyonda görev almaktayız. Oluşan kirliliğin düzenli olarak ölçülmesi ve azaltılması için halihazırda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması ve gerekli yeni düzenlemeler için bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz."

"Fosil yakıt kullanımı tamamen durdurulmalı"

Termik santrallerin KOAH ve astım olmak üzere birçok akciğer hastalığının artmasına neden olduğuna dikkati çeken Mirici, şu değerlendirmede bulundu:

"Zatürre, bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ile üst solunum yolu enfeksiyonlarının hava kirliliğinde daha fazla görüldüğü biliniyor. Aynı zamanda akciğer kanseri de hava kirliliği nedeniyle artış gösteriyor. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada kronik hastalıklar adeta bir salgına dönüştü. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ülkemizdeki ölümlerin yüzde 90'ı kronik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkmakta ve 38 milyon insanımız en az bir kronik hastalıktan yakınmakta. Bunun yaklaşık 5 milyonunu hava kirliliğiyle doğrudan ilişkili olan kronik hava yolu hastalıkları oluşturmakta. Kronik hastalıkların yaşam tarzı, beslenme, çevresel faktörler gibi ortak nedenleri olduğu göz önünde tutulursa kronik hastalıklar için alınacak her önlemin ülkemizin yararına olacağını vurgulamak gerekiyor."

Prof. Dr. Mirici, öte yandan kronik hastalıkların, vaktinden önce gerçekleşen ölümler, iş gücü kaybı ve sağlık harcamaları nedeniyle yılda 45 milyar liralık bir kayba da yol açtığını vurgulayarak, solunum sağlığı açısından fosil yakıt kullanımın tamamen durdurulmasını önerdiklerini kaydetti.