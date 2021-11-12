Terör örgütü MLKP'nin sözde Adana eyalet sorumlusu Trabzon'da yakalandı.

MLKP Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Adana sorumlusu olan ve hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay "resmi beldede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin incelemeleri sonucunda Karadeniz Bölgesi'ne arazi yapısından faydalanarak saklanmak için geldiği tespit edildi. Dışarı çıktığında maske, kapüşon veya şapka ile yüzünü kamufle ettiği görülen M.S.'nin sahte kimlikle yaşadığı belirlendi. Trabzon Emniyeti, kameralarla adım adım takip ettiği şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgu için Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi, şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Fatih Yılmaz-İHA)