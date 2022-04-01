TESK'ten "ramazan ayı alışverişlerinde israftan kaçının" uyarısı - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında alışveriş yapılırken ihtiyaç oranında ürün satın alınması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alın teriyle kazandığı parasını, çöpe atacağı ürünlere harcamamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına yönelik alışverişler konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların ihtiyaçları oranında alışveriş yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız ramazan alışverişlerini yaparken ihtiyacı olan kadarını almayı iyi belirlemeli. Alın teriyle kazandığı parasını, çöpe atacağı ürünlere harcamamalı. Çöpe attığımız sadece gıdalar olmuyor. Aynı zamanda nimetimizi, paramızı ve emeğimizi de çöpe atmış oluyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre ülkemizde kişi başına göre yıllık 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Alım gücünün düştüğü, unun, şekerin, yağın fiyatlarının arttığı bu dönemde bir ekmeğin, bir pidenin bile çöpe gitmesi hele de bu mübarek ayda hiç yapılmaması gerekiyor."

Palandöken, Türkiye'de günlük ortalama 100 milyon ekmek üretildiğine, tüketimin ise 92 milyon civarında gerçekleştiğine işaret ederek, bunun günde ortalama 8 milyon ekmeğin israf edildiği anlamına geldiğini kaydetti.

"En kutsal yiyecek olan ekmeğin, hele de bu mübarek aylarda israf edilmesi içler acısı." değerlendirmesinde bulunan Palandöken, israfın dini açıdan yanlış olmasının yanı sıra milyarlarca liralık da kayba yol açtığını belirtti.