TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tesk-Kosgeb İşbirliğinin İlk Yurt Dışı İş Gezisi Yapıldı"
33 dakika önce
TESK ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirilen Yurtdışı Gş Gezisi Desteği'nin ilk gezisinin İtalya'ya yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu destekler esnaf ve sanatkar kadar ülkemiz adına da çok olumlu gelişmelere yol açıyor" dedi.
TESK ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirilen Yurtdışı Gş Gezisi Desteği'nin ilk gezisinin İtalya
'ya yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Bu destekler esnaf ve sanatkar kadar ülkemiz adına da çok olumlu gelişmelere yol açıyor" dedi.
Yurt dışı iş gezilerinin hem esnaf ve sanatkara hem de ülkeye olumlu şekilde yansıdığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gaziantep
Ayakkabıcılar Odasınca organize edilen yurt dışı iş gezisi ile 14 ayakkabıcı KOBİ bu destek ile İtalya Milano
'ya fuar ziyareti yapıldı. İtalyan ayakkabı firmaları ile ikili görüşmeler, İtalyan-Türk Birliği ziyareti gerçekleştirildi. Yurtdışı İş Gezisi Desteği hem esnaf ve sanatkar için hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli kapılar açıyor. Esnaf ve sanatkar hem kendi sektöründeki gelişmelerden haberdar oluyor, hem işbirlikleri yaparak kendine fayda sağlamış oluyor hem de bu sayede ülkemizin tanıtımını ve ihracatın artmasını sağlıyor. Tüm esnaf ve sanatkarımızın bu destekten faydalanması gerekiyor. Çünkü esnafın büyümesi, kendini geliştirmesi, yurt dışına açılması demek ekonomimizin de aynı şekilde güçlenmesi demektir" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:25 Kaynak: İHA
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