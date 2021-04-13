TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Adana Demirspor: 1 (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67. dakikada Altınordu'da sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi ve mutlak biz pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71. dakikada gelişen Adana Demirspor kontratağında Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77. dakikada soldan Kaan ortasını ceza sahasına gönderdi, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Özcan Sultanoğlu xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Kaya x (Muzaffer Kocaer dk. 46 x), Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak x (Burak İnce dk. 82 ?), Yusuf Can Esendemir xx (Yusuf Arslan dk. 66 x), Oğulcan Ülgün xx (Hüsamettin Yener dk. 82 ?), Furkan Çil xx, Recep Aydın xx (Emre Nefiz dk. 72 x), Ahmet İlhan x, Metehan Mimaroğlu xx, Enis Destan x

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yiğit Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Okan Alkan xx (Semih Güler dk. 84 ?), Tayyib Sanuç xx, Rassoul xx, Kaan Kanak xx, Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler xx, Sinan Kurt xx (İsmail Yüksek dk. 87 ?), Sedat Şahintürk xx (Yunus Akgün dk. 63 x), Ezeh xx (Emircan Altıntaş dk. 87 ?), Dibba xxx

Yedekler: Zubas, Traore, Volkan Şen, Samet Akaydın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Dibba (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Furkan Çil, Rahmi Kaya (Altınordu), Ezeh (Adana Demirspor) - İZMİR