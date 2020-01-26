TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Menemenspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Menemenspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Menemenspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 - Menemenspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


48. dakikada ceza alanı içerisinde Selim Ilgaz yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.


50. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diop'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Mavi xx, Cem Özay xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Ouali dk. 64 x), Alican Özfesli xx, Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx (Barbosa dk. 59 x), Mirkan Aydın xx (Diop dk. 84 x)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Menemenspor: Selmani xx, Murat Erdemir xx (İbrahim Sönmez dk. 80 ?), Trtovac xx, Ercan Coşkun xx, Alberk xx, Ali Keten xx, Mustafa Çeçenoğlu x (Olatunbosun dk. 65 x), Tayfun Aydoğan xx, Taşkın Çalış xx, Mehmet Boztepe xx, Hüseyin Çolak x (Ali Özgün dk. 69 x)


Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, Henry Onoka, Furkan Bayır


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 50 pen.), Diop (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Kubilay Sönmez, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Hüseyin Çolak, Ali Keten, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Ali Özgün, Trtovac (Menemenspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Ilgaz, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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