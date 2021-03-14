TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adanaspor: 0

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Mehmet Aytemiz, topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

45+2. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Tayfun Aydoğan, meşin yuvarlağı doksana gönderse de kaleci Karacic topu tek elle yumruklayarak uzaklaştırdı.

7. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu.

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Menemenspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

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