TFF 3. Lig 17. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de gruplarda 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tamamlanan haftada alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-1
Bursa Yıldırımspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1
Galataspor-Yalova FK 77: 0-1
2. Grup:
Kırıkkale FK-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor: 0-1
Erciyes 38 Futbol-MDGRUP Osmaniyespor: 5-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silifke Belediyespor: 1-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karaköprü Belediyespor: 3-0
3. Grup:
Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor: (Ertelendi)
Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 1-1
Pazarspor-1926 Bulancakspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Orduspor 1967: 3-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1
4. Grup:
Söke 1970-Alanya 1221: 1-2
Bornova 1877-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1
Oktaş Uşakspor-Afyonspor: 1-0
Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK: 5-1
Tire 2021 FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-1
