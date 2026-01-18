TFF 3. Lig 17. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF 3. Lig 17. Hafta Sonuçları

18.01.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı, önemli sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de gruplarda 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tamamlanan haftada alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-1

Bursa Yıldırımspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1

Galataspor-Yalova FK 77: 0-1

2. Grup:

Kırıkkale FK-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor: 0-1

Erciyes 38 Futbol-MDGRUP Osmaniyespor: 5-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silifke Belediyespor: 1-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karaköprü Belediyespor: 3-0

3. Grup:

Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor: (Ertelendi)

Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 1-1

Pazarspor-1926 Bulancakspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Orduspor 1967: 3-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1

4. Grup:

Söke 1970-Alanya 1221: 1-2

Bornova 1877-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1

Oktaş Uşakspor-Afyonspor: 1-0

Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK: 5-1

Tire 2021 FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-1

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 17. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 22:42:24. #7.11#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig 17. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.