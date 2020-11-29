TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1 - Son Dakika

TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1

29.11.2020 15:15
TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye kupasında üst üste 1. Lig ekiplerini kupa dışına bırakan Muğlaspor, lig karşılaşmalarında aynı başarıyı gösteremiyor.

Ziraat Türkiye kupasında üst üste 1. Lig ekiplerini kupa dışına bırakan Muğlaspor, lig karşılaşmalarında aynı başarıyı gösteremiyor. Kendi sahasında henüz 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazılar Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Adıyaman 1954 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

Dk 5- İbrahim'in sağ kanattan getirerek yaptığı ortada Ömer Faruk'un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk 18- Adıyaman 1954 Spor'da topla ceza alanı dışında buluşan Salim'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

Dk 19- Adıyaman 1954 Spor'lu Serkan'ın ceza alanı içinde topa el ile müdahale etmesi sonucu maçın hakemi Doğukan Yıldırım beyaz noktayı gösterdi. Muğlaspor Mümin'in kaydettiği penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Dk 34- Muğlaspor ikinci gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan İbrahim Can Köse, kaleci ile karşı karşıya kaldı. İbrahim'in köşeye gönderdiği topun ağlarla buluşmasını kaleci Türker önledi.

Dk 51- Muğlaspor savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek topu önünde bulan Taylan düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı 1-1.

Dk 61- Adıyamanspor'lu Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortada topu gelişine kaleye gönderen Taylan'ın şutu üstten dışarı çıktı. Başka önemli bir atak olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Halil Tolgahan Demir xx, Rıdvan Çelik xx

Muğlaspor: Barış Başkan xx, Mehmet Yeniler xx, Mümin Aysever xx(Dk 87 Atakan Akbulut x), İbrahim Can Köse xx, Burak Yılmaz x(Dk 63 Erol Aydın x), İbrahim İçuz x, Ömer Faruk Canbirdi xx, Polat Ertek xx, Emre Yıldırım xx, Muhammed Emel xx, Nizamettin Emirhan Kılıç xx(Dk 73 Asım Aksungur x)

Adıyaman 1954 Spor: Türker Dırdıroğlu xx, Sefa Aksoy xx, Selim Şahin xx, Fuat Bavuk xx(Dk 82 Sami Emirhan Kayıkçı x), Ahmet Teker xx(Dk 90 Hüseyin Ekici?), Mustafa Çalışkan xx(Dk 45 Taylan Özgün xx), Serkan Yıldız xx, Seyid Ahmet Han xx, Osman Paşa Zorlu xx, Salim Uzun xx(Dk 80 Haluk Türkeri x), İlyas Ekiz xx

Goller: Mümin Aysever (Muğlaspor), Taylan Özgün (Adıyaman 1954 Spor)

Sarı Kartlar: İbrahim İçuz, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek (Muğlaspor) Sami Emirhan Kayıkçı, Ahmet Teker (Adıyaman 1954 Spor) - MUĞLA

TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1
TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1
TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Can, Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve saha çalışmalarına başladı Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak
Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı         
15:29
Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü         
14:46
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak         
13:57
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi         
13:07
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı         
12:00
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi         
09:34
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 15:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: MUğlaspor: 1 Adıyaman 1954: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei