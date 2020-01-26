TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmnaiyespor FK kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



Maç başlamadan önce Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca 7 Ocak Taraftarlar Derneği tarafından da "Acınız acımızdır, geçmiş olsun Elazığ- Malatya" yazılı pankart asıldı. Maçı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da protokol tribününden izledi. Osmaniyespor maçı 70. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdü. Konuk ekipten de Berke Bıyık kırmızı kart gördü.



Stat: 7 Ocak Stadı



Hakemler: Cihan Ölmez xx, Muhammed Yıldız xx, Umut İncili xx



Osmaniyespor FK: Alp xx, Furkan xx (Erkan dk.74 x) Ahmet xx (Samet Efe dk.90?) Ekrem xx (Semih dk.66 xx) Samet xxx, Kerim xxx, Hamit xxx, Taşkın xxx, Tayfun Sabri xx, Mustafa xxx, Soner xx



Nevşehir Belediyespor: Murat xx, İlker xx, Muhammed Ali xx, Ziya xxx, Emre xx, Ethem Ercan xx, Recep x (Onur Ural dk. 64 x) Savaş xx, Berke xx, Yasin x (Sinan dk.46 xx) Tugay x (Youssef dk. 46 x)



Goller: Ahmet Baykal (dk.2), Samet Dağlı (dk.43), Mustafa Öztürk (dk.65) (Osmaniyespor FK), Sinan Uzun (dk.51), Ziya Şakar (dk.67) (Nevşehir Belediyespor)



Kırmızı kartlar: Hamit Bayraktar (dk.70) (Osmaniyespor FK), Berke Bıyık (dk.88) (Nevşehir Belediyespor)



Sarı kartlar: Kerim Bölük (Osmaniyespor FK) Recep Kalkan, Emre Gemici, Youssef Yeşilmen, Muhammed Ali Kurt (Nevşehir Belediyespor) - OSMANİYE