THY'den Urumçi'ye Sefer Başlatma Kararı

TÜRK Hava Yolları (THY) Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.