Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu

24.04.2022 17:32

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, fabrikalarda inceleme yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, fabrikalarda inceleme yaptı.

Bakan Muş, kentteki programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte şeref defterini imzaladı, Vali Ali İhsan Su ile makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Muş, İl Başkanı Cesim Ercik ile görüşüp partinin il yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Muş, daha sonra Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

Öğrencilerin projelerini inceledi

Vali Ali İhsan Su ile Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesine (MTOSB) giden Ticaret Bakanı Muş, bazı fabrikalarda inceleme yaptı.

Bakan Muş, Model Fabrika'daki ziyareti sırasında meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı projeleri inceledi ve bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Muş'a, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek de eşlik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

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