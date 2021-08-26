TİHEK heyetinden Çanakkale'de cezaevi ve geri gönderme merkezinde inceleme - Son Dakika

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. TİHEK Kurul Üyesi Dilek Ertürk, Çanakkale'deki kurumlardan insan haklarını korumaları yönünde, olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

TİHEK heyeti, Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi, Çanakkale Özel Bakım Merkezi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu. TİHEK Kurul Üyesi ve Çanakkale İnceleme Heyeti Başkanı Dilek Ertürk, incelemelerinin ardından Çanakkale Polis Deniz Evi'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarına kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ertürk, TİHEK'in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele, ulusal önleme mekanizması olmak üzere 3 temel görevinin olduğunu söyledi.

'YAPTIRIM YETKİMİZ BULUNMAKTADIR'"İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında kurumumuz, muhtelif yayınlar, paneller, sempozyumlar düzenlenmekte ve bu sayede insan hakları alanında toplumda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır" diyen Dilek Ertürk, şöyle konuştu: " Jandarma ve polis teşkilatlarında, hakim ve savcılarımızda, göç uzmanlarımızda bir insan hakları farkındalığı oluşturulması adına yine eğitimler vermekteyiz. İkinci faaliyet alanımız olan ayrımcılıkla mücadele konusunda ise, başvurular almaktayız ve resmen incelemelerde bulunmaktayız. İncelemelerde, başvurular neticesinde herhangi bir ihlal görülürse, yaptırım yetkimiz bulunmaktadır. Son görev alanımız ise, 'Ulusal Önleme Mekanizması' görevidir. Bu görev, ' Birleşmiş Milletler İşkence ve Kötü Muamele Önlenmesi Sözleşmesi'ne ek ihtiyat protokol çerçevesinde kurumumuz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde 'Ulusal Önleme Mekanizması' görevi bu anlamda, faaliyette bulunan kurumlar içerisinde sadece ' Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ' tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda, özgürlükten mahrum bırakılmış, cezaevleri gibi, bakım evleri gibi, geri gönderme merkezleri gibi yerlerdekilerle görüşmeler yapıyoruz. Onların koşullarını inceliyoruz. Özellikle, 'kötü muamele var mı, yok mu?' yönünde tespitler bulmaya çalışıp, raporlar yayımlıyoruz."'ÇANAKKALE'DEN OLUMLU İZLENİMLER ALIYORUZ'

Çanakkale'de 'Ulusal Önleme Mekanizması' çerçevesinde bulunduklarını belirten Dilek Ertürk, "Biz ilk gün, Engelli Bakım Merkezi'ndeydik. Çanakkale Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret ettik. İkinci gün, E Tipi Cezaevi'ni ziyaret ettik. Dün ise, Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde temaslarda bulunduk. Olumlu izlenimler alıyoruz. Cezaevi, geri gönderme merkezi ve engelli bakım merkezi yöneticileri, insan odaklı bakış sergiliyorlar" dedi.