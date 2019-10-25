Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler beyaz önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini kazanan Tıp Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Ongun Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı siyasi parti temsilcileri, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, açılışta yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesinin 2015'te kurulduğunu ve hızlı bir şekilde alt yapısı tamamlanarak 2017'de öğrenci alımına başlandığını söyledi.

Tıp Fakültesinde kısa zamanda hızlı bir ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kar, şunları kaydetti:

"Fakültemizde 3. sınıfta 45, 2. sınıfta 65 ve 1. sınıfta 96 olmak üzere toplam 206 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim onları mesleğe en iyi şekilde hazırlamak için Temel Tıp Bilimlerinde 18, Dahili Tıp Bilimlerinde 14 ve Cerrahi Tıp Bilimlerinde 23 olmak üzere toplam 55 öğretim üyesiyle hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde göreve başlayacak 2 profesör, bir doçent ve 7 Dr. Öğr. üyesiyle 65 öğretim üyesine ulaşmış olacağız."

Konuşmaların ardında, protokol üyeleri ve akademisyenler, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.