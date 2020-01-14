TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kanal İstanbul Projesi'ne eleştiri Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kanal İstanbul Projesi'ni akıl dışı bulduklarını belirterek "Bu, bir israf projesidir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM'deki siyasi partilerin grup toplantılarında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki "işçi direnişleriyle" ilgili tek bir söz edilmediğini söyledi.

Türkiye'nin "büyük bir ekonomik krizin içinde olduğunu" öne süren Baş, "Devlet ihaleleri yandaş patronlara peşkeş çekiliyor. Ülke toprakları da petrol zenginlerine satılıyor. Diğer taraftan artan işsizlik, intihar eden işsizler, parası olmadığı için intihar eden genç öğrencilere tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

" AK Parti'nin patronlara hizmet ettiğini ve işçilerin yoksulluğa mahkum edildiğini" savunan Baş, iktidarın işsizlik meselesini çözmek yerine "rakamlarla oynayıp sorunu görünmez kılmaya çalıştığını, insanların umutlarıyla oynandığını" ifade etti.

Baş, "Yüz binlerce öğretmen, sağlıkçı, diğer tüm alanlardan mezun gençler, tüm koşulları yerine getirmiş olmalarına rağmen ya kadro açılmadığı ya da açılan kadrolar mülakatlarda AK Parti yandaşlarına servis edildiği için işsiz kalıyor." iddiasında bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tartışmalara değinen Baş, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul Projesi'ni akıl dışı buluyoruz. Bu bir israf projesidir. Kendisini Kaf Dağı'nda sanan iktidarın ego yarışının bir parçasıdır. Bizim bir an önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu projeyle ilgili hazırlanan raporlar karşısında iktidar 'çatlasınız da patlasanız da Kanal İstanbul'u yapacağız' diyor. Ortada bilim yok, toplumsal sorumluluk yok, toplumun çoğunluğunu ikna etme çabası yok; bu projede akıl yok. Ha taşa söylemişsin ha AK Parti'ye anlatmaya çalışmışsın. Bu iktidar akıl, bilim düşmanı olduğu kadar da çevre düşmanı. Bu rant projelerinden vazgeçip halk için yatırımlar yapılmalıdır. Çevre düşmanı, halk düşmanı yaklaşımdan vazgeçilmelidir."

Baş, tüm öğrencilere yemek, ulaşım ve barınmanın ücretsiz olarak sağlanması gerektiğini de ifade etti.