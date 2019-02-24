Tır Dereye Uçtu: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dereye uçan tırın İran uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde dereye uçan tırın İran
uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İran'dan gelip İstanbul
'a gitmekte olan Reza Ghojavand yönetimindeki 12 E 52710 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Ağır yaralanan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
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