TİSVA Başkanı Akgül: "Aşı bir ticari ürün olmamalıdır" - Son Dakika

TİSVA Başkanı Akgül: "Aşı bir ticari ürün olmamalıdır"

10.12.2020 11:11
TİSVA Başkanı Akgül:

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı ve 22. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül, "Dünyada aşı için takip edilen süreç hatalıdır.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı ve 22. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül, "Dünyada aşı için takip edilen süreç hatalıdır. Aşı bir ticari ürün olmamalıdır. Tamamen erişilebilir ve patentsiz olmalıdır. Ancak, dünyada halen problem olan esas husus, bir tarafta insanların diğer tarafta karın olmasıdır." açıklamasında bulundu.

Akgül, yazılı açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının global düzeyde erişilebilir olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un bütün dünyayı bir "hastalık okyanusuna" dönüştürdüğünü ve 7,7 milyar insanın "okyanusta çaresiz" durumda beklediğini dile getiren Akgül, "Şimdi bazıları insanlığı hastalık okyanusundan kurtarmak için gerekli cankurtaran botunu üretebildiklerini açıklamıştır. Ancak bu cankurtaranın sadece ödeme gücüne sahip olanlara verilebileceği de eş zamanlı olarak açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aşının yaygın kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akgül, "Bu bakımdan, aşı üreticileri her ülkeye aşının nasıl üretildiğini söyleseler, bütün ülkeler bu cankurtaranı üretebilir ve süratle koronavirüs okyanusundan güvenli kara parçasına çıkılabilir. Nobel Barış Ödülü sahibi Profesör Muhammed Yunus'un devamlı bir şekilde dillendirdiği gibi, bu küresel acil durumu sona erdirmek için dünyanın her köşesine güvenli, uygun fiyatlı ve etkili bir koronavirüs aşısı sunmak için el ele verilmelidir. Dünyada aşı için takip edilen süreç hatalıdır. Aşı bir ticari ürün olmamalıdır. Tamamen erişilebilir ve patentsiz olmalıdır. Ancak, dünyada halen problem olan esas husus, bir tarafta insanların diğer tarafta karın olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının mutlaka global ortak kamu malı olarak açıklanması gerektiğini, böylece hiçbir patent veya fikri mülkiyet hakkı olmayacağını ve sadece belli ülkelerde yüksek maliyetlerle üretilmesinin önüne geçileceğini vurgulayan vurgulayan Akgül şöyle devam etti:

"Dünyaya aşı sunmak için gerekli milyarlarca doz artık mümkün olan en düşük fiyata her ülkede üretilebilecek hale gelecektir. İlaç firmaların araştırma masrafları, patent ve fikri mülkiyet hakları mutlaka dünya ülkeleri tarafından adaletli bir şekilde paylaşılmalı ve aşıların bütün ülkelerde üretilebilmesi sağlanmalıdır. Böylece, 7,7 milyar insan daha kısa bir sürede koronavirüse karşı aşılanmış olabilecektir."

Milletvekili, Diyarbakır, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSVA Başkanı Akgül: 'Aşı bir ticari ürün olmamalıdır' - Son Dakika


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