ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum - Son Dakika

ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum

19.03.2021 10:29
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum, System.String[]

Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorumUZMAN çavuş olarak görev yaptığı Şırnak'ta, 2017'de teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kafatasının yarısı ile görme yetisini büyük oranda kaybeden ve vücudunda kısmi felç oluşan...

Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum

UZMAN çavuş olarak görev yaptığı Şırnak'ta, 2017'de teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kafatasının yarısı ile görme yetisini büyük oranda kaybeden ve vücudunda kısmi felç oluşan gazi Abubekir Durmuş'a 'Devlet Övünç Madalyası' verildi. Ankara GATA'da tedavisi süren, titanyumdan yapay kafatası yapılıp, bacağından doku nakledilen Durmuş, "Gerçek ödülü kafamda taşıyarak, aldım aslında. Allah'a şükürler olsun ki bu vatanı canım pahasına savunarak, gazilik madalyası aldım" dedi.

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Durmuş ailesinin 5 çocuğundan Abubekir Durmuş, 2013 yılında jandarma uzman çavuş olarak Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda göreve başladı. Terör operasyonlarına da katılan Durmuş, 4 Nisan 2017'de Gabar Dağı'nda gerçekleştirilen operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensuplarının el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu, 5 arkadaşının ise yaralandığı patlamada kafatasının yarısını ve görme yetisini kaybeden, vücudunda ise kısmi felç oluşan Durmuş, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) uzun süre tedavi gördü. Kafatasında oluşan göçük, gözlerindeki görme bozukluğu ve kısmi felce rağmen vatan ve bayrak aşkıyla hayata tutunan Durmuş'a, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde titanyumdan yapay kafatası yapılarak, bacağından doku nakledildi.

Baba ocağı Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde ailesiyle yaşamaya devam eden Abubekir Durmuş'a 'Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası' verildi. Törene annesi Hacer ve babası Şefik Durmuş'la katılan gazi Durmuş'a, madalya ve beratını Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz verdi.

'VATANI CANIM PAHASINA SAVUNDUM'

Madalya töreni sonrası konuşan gazi Abubekir Durmuş, "Madalya, yaptığımız kahramanlığın simgesi, göstergesi. Ben aslında gerçek ödülü kafatasımda taşıyarak aldım. Allah'a olan inancımızla vatanı savunuyoruz. Allah'a şükürler olsun ki bu vatanı canım pahasına savunarak gazilik madalyasını aldım" diye konuştu.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Şefik Durmuş da "Vatanı için toprağı için canını veren, vatanını seven bir insan olduğu için Allah yüz bin sefer razı olsun. Böyle evladım olduğu için gururluyum. Hiçbir zaman bu kadar yaranın içinde 'of' bile demedi, her zaman şükretti" dedi.

Törende ayrıca Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu, Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailelerine de 'Devlet Övünç Madalyası' ve beratları verildi.

ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum

Uzman Çavuş, Şırnak, Mevla, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum - Son Dakika


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