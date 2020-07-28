TMO'dan kuru meyve sektörüne büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020/21 sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla ürün alımı yapacaklarını açıklaması, Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı sektörlerinde yeni sezona girerken büyük sevince yol açtı. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretimle dünyayı domine ettiklerini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu kararla Türkiye'nin kuru meyvede fiyat yönüyle de piyasa belirleyici olması adına adım atıldığını söyledi.

Kuru meyvede piyasa belirleyici olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını, bu ürünlerin üretim ve ihracatını yapan tüm tarafların doğru okumasını beklediklerini ifade eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Türkiye'nin dünyada prestij sahibi olduğu ürünlerinden söz ediyoruz. Türkiye imajını öne çıkarmamız gerekiyor. Sürdürülebilir üretim ve ihracat için hükümetin verdiği desteği hepimizin doğru okuması şart. Üretici bu kararla emeğinin karşılığını daha fazla alma olanağı bulacak. Buna karşılık hem üretici çiftçilerimizin hem de ihracatçılarımızın yurt dışındaki müşterilerin beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünler üretmeye daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Üretici temsilcileri tabanlarına mesaj verirken dünya fiyatlarını göz önünde bulundurmalı ve piyasa gerçeklerinden uzaklaşmamalı. İhracatçılarımız ise katma değerli, sürdürülebilir satış ve pazarlama stratejileri geliştirmeli. 'Sağlıklı ürün' tüketimi dünya genelinde yükselen bir trend olma özelliğini korurken, sektörün tüm tarafları olarak üstümüze düşeni en iyi şekilde yaptığımız takdirde bu ürünlerimizi daha katma değerli şekilde ihraç etmememiz için hiçbir neden göremiyorum" diye konuştu.

TMO, ilk kez kuru kayısı alacak

TMO'nun iki sezondur kuru üzüm alımı yaptığını hatırlatan Başkan Celep, "TMO'nun piyasadan alımı sonrasında kuru üzüm ihraç fiyatları bin 500 dolar seviyelerinden 2 bin dolar düzeyine çıktı. TMO'nun bu müdahalesi kuru üzümde Ülkemize yıllık 125 milyon dolar daha fazla ihracat getirisinin önünü açtı. Aynı strateji ile geçtiğimiz yıl kuru incir alımına başlayan TMO, içinde bulunduğumuz 2020/21 sezonunda kuru kayısıyı da bu plana ekleyecek. Kuru meyve sektöründe üreticinin yüzünü güldüren, ihracatta daha katma değerli ihracatının yolunu açan bu adım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye kuru meyve sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Üç ürünün ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

2019/20 sezonunun bitmesine sayılı günler kala kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ihracatı 1 milyar dolara koşuyor. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2019/20 sezonunun geride kalan diliminde 470 milyon dolar olurken, kuru kayısı ihracatından 250 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Kuru incir ihracatı ise 222 milyon dolara ulaştı. Türkiye, üç üründen toplam 942 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere 138 milyon dolarlık tutarla lider ülke olurken, ABD 35 milyon dolarlık Türk kuru kayısısı tercihi ile zirveye adını yazdırdı. Kuru incir ihracatında ise Almanya ve Fransa 31 milyon dolarlık ihracat rakamı ile zirveyi paylaştı. - İZMİR