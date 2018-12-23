TMO'nun Fiskobirlik'e Aktaracağı 10 Bin Ton Fındık

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
, "FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık verilmesi teminat karşılığıydı. FİSKOBİRLİK teminatını gösterdi. En son benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına sunuldu." dedi.
Öztürk, AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın
ve Sabri Öztürk
ile bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" yönündeki açıklamasına değindi.
FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık verilmesinin teminat karşılığı olduğunu belirten Öztürk, "FİSKOBİRLİK teminatını gösterdi. En son benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına sunuldu. Berat Bey ile Hazineden sorumlu bakan olduğu için geçtiğimiz salı günkü bütçe sırasında da konuştuk. Berat Bey, 'Ben imzaladım ve Cumhurbaşkanımıza gönderdim, orada bekliyor.' dedi. Muhtemelen akşama, sabaha çıkar. Belki de çıkmıştır. Son durumunu bilemiyorum." diye konuştu.
Öztürk, ağustos ayında Türkiye
'ye karşı büyük bir finans operasyonu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu operasyon hepimizi yakından olumsuz şekilde etkiledi. Alınan tedbirlerle şimdilik bunu bertaraf ettik. Ekonomide dengeleme, disiplin ve değişim sloganı ile ortaya çıkan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Dövizdeki o ateş engellenmiş durumda. Daha dengeli bir ekonomi götüreceğiz. Şeytan azapta gerek. Bunlar rahat durmuyorlar. Yeni plan ve projeler peşindeler ama bundan sonra da umduklarını bulamayacaklar çünkü Türkiye'de ciddi ciddi tedbirler alınıyor. Yöneticilerimiz, uzmanlarımız işin başındalar. Önceden bu operasyonları bertaraf etmek için gayret içerisindeyiz."
Milletvekili Sabri Öztürk ise 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun merkez ile tüm ilçe ve belde belediye başkanlıklarını kazanmaya talip olduklarını söyledi.
İlçe ve belde belediye başkan adaylarının kısa zamanda açıklanacağını dile getiren Öztürk, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimine parti olarak iyi hazırlanıyoruz. Seçimde Giresun'daki tüm belediyelere talibiz." dedi.