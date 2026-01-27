TMO, Yem Ham Maddesi Satışını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TMO, Yem Ham Maddesi Satışını Artırdı

27.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, spekülatif fiyat artışlarını önlemek için yem ham maddesi satışlarına başlıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, spekülatif nitelik taşıyan fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla stoklarından yüksek miktarda yem ham maddesi satışı yapılmasına karar verdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TMO'nun, başta hububat olmak üzere görev alanı kapsamındaki tarımsal ürünlerde arz güvenliğini sağlamak, piyasa istikrarını korumak, üretici, sanayici ve tüketiciyi gözeten dengeli piyasa yapısının devamlılığını temin etmek amacıyla regülasyon araçlarını devreye alarak piyasaların sağlıklı işleyişine katkı sağladığı belirtildi.

Bu kapsamda Ekim 2025'ten bu yana sabit fiyatlarla yapılan hububat satışlarına şubat ayında da devam edileceği aktarılan açıklamada, bununla birlikte son haftalarda yem fiyatlarındaki artışın TMO tarafından yakından takip edildiğine, piyasa dengelerini bozabilecek her türlü fiyat hareketine karşı gerekli değerlendirmelerin titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, piyasadaki yem ham madde arzının güçlendirilmesi ve spekülatif nitelik taşıyan fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla öncelikle besici ve yetiştiriciler ile yem sektörüne yönelik olmak üzere şubatta TMO stoklarından yüksek miktarda yem ham maddesi satışı yapılmasına karar verildiği belirtilerek, "Başta mısır ve arpa olmak üzere yem sektörünün kullanımına uygun düşük vasıflı ekmeklik ve makarnalık buğdaylar da dahil toplam 1,7 milyon ton yem ham maddesi, makul fiyatlarla yem sektörüne yönelik satışa açıldı. Ayrıca un, makarna, bulgur işletmeleri için satışa açılan 2,2 milyon ton buğday stokları ile birlikte şubatta toplam 3,9 milyon ton hububat satışa arz edilmiştir. Satışlarımıza başvurular, 28 Ocak'tan itibaren yapılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"Gerekli görülürse ilave tedbir alınacak"

Kuruluşun güçlü stok yapısıyla piyasaları regüle etmek için gerekli olan yetki ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, TMO'nun, piyasa düzenleyici rolü çerçevesinde kendisine tanınan tüm yetkileri etkin ve kararlı biçimde kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasa gelişmeleri, stok durumu ve sektör ihtiyaçlarının eş zamanlı olarak izlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerekli görülmesi halinde ilave regülasyon tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirilecektir. Temel ve stratejik tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, devletimizin öncelikli hassasiyet alanları arasında yer almaktadır. TMO, bu hassasiyet doğrultusunda görev ve sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, Yem Ham Maddesi Satışını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:14. #7.11#
SON DAKİKA: TMO, Yem Ham Maddesi Satışını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.