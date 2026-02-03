Salon: TOFAŞ
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)
TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15
AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7
1. Periyot: 20-27
Devre: 44-42
3. Periyot: 58-54
Normal süre: 77-77
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında Yunanistan'ın AEK takımı, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 93-90 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ AEK'ye Yenildi - Son Dakika
