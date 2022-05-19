Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "19 Mayıs" dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "19 Mayıs" dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi

19.05.2022 09:28
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "19 Mayıs" dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde koşu yarışması gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde koşu yarışması gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Koşusu, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sona erdi.

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, törenin ardından yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm okullarda ön seçmeleri geçerek koşuya 6 farklı yaş kategorisinden 150 öğrencinin katıldığını söyledi.

Bu yıl yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirten Yeşilyurt, "Bu etkinliğin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve daha fazlası önümüzdeki yıllarda düzenlenecek. Hepinizi yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mustafa İncebiz, Artova Cumhuriyet Savcısı Alperen Yurt, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yeşilyurt, Mayıs, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde '19 Mayıs' dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "19 Mayıs" dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement