Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.