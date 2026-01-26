Tokat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Tokat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Tokat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor
26.01.2026 11:16
Tokat'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürerken, Yeşilyurt'ta kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı.

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, "İlçemiz bu sene aşırı kar yağışı aldı. Akabinde dondurucu soğuklara maruz kaldık. Yağan kar dondu. Kış aylarında bunlar doğaldır. Kar esaret değil berekettir. 7 iş makinemiz ve 30 personelimle aralıksız çalışmalarımızı devam etmekteyiz." dedi.

Artova, Başçiftlik, Reşadiye ve Almus ilçelerinde de belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Tokat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

