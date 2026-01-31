(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kayseri'deki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda denetleme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
Son Dakika › Güncel › Tokel'den Komando Tugayı Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?