TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor - Son Dakika

TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor

03.03.2021 11:03
TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice Kaymakamlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatlarından arta kalan atık ahşap malzemeleri, Hazar Gölü çevresindeki sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları ve dinlenmeleri için Harput mimarisini de yansıtan sıcak yuvalara dönüştürüyor.

Elazığ'ın Sivrice Kaymakamlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatlarından arta kalan atık ahşap malzemeleri, Hazar Gölü çevresindeki sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları ve dinlenmeleri için Harput mimarisini de yansıtan sıcak yuvalara dönüştürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışma başlatan Kaymakam Yunus Emre Vural, Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere yönelik TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaat faaliyetleri sonucu açığa çıkan atık ahşap malzemelerin sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülebileceğini değerlendirdi.

Kaymakamlıkça TOKİ inşaatlarından toplanan atık malzemeler, Öğretmenevi bahçesinde kurulan atölye alanında usta ellerde işlenerek Hazar Gölü çevresindeki kedi, köpek ve kuşlar için sıcak yuvaya dönüşüyor.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla öne çıkan Hazar Gölü'nün çevresiyle bütünleşmesi ve göze hitap etmesi için hayvan barınakları, TOKİ'den ilham alınarak Harput mimarisine uygun tarzda yapılıyor.

"Atık malzemelerin geri dönüşümünü de sağladık"

Kaymakam Vural, AA muhabirine, geçen yıl yaşadıkları büyük depremin ardından ilçede evleri ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacını karşılanması için TOKİ tarafından yapımına başlanan ve ilçenin çehresine değer katacak 307 konut, 80 iş yeri ve 2 cami inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

İnşaat faaliyetlerinde açığa çıkan atık ahşap malzemelerin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sokak hayvanlarına barınak olması için çalışma başlattıklarını ifade eden Vural, TOKİ konutlarından ilham alarak sokak hayvanları için yuvalar inşa ettiklerini bildirdi.

Vural, "Atık malzemelerin geri dönüşümünü de sağladık. Bir muhtarımız da maaşının yarısını sokak hayvanlarına yem alınması için hibe etti, yem sponsorumuzu da halletmiş olduk. Bu sayede yılın 12 ayı sokak hayvanlarımızı

sıcak yuvalarında besleyerek, koruyarak toplumumuzla iç içe yaşamalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Vural, yuvaların ilçede büyük beğeni topladığını ve vatandaşın başlatılan bu çalışmayı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkmak insanlık vazifesi"

Şimdiye kadar 20'den fazla yuva yaptıklarını, çok kısa zaman içerisinde ilçedeki ihtiyacın çok daha fazlasına ulaşacağını düşündüğünü aktaran Vural, ahşap ve yalıtım malzemeleri kullanıldığı için hayvanların çetin kış şartlarında soğuktan etkilenmediğini anlattı.

Vural, "TOKİ vatandaşlarımıza hangi kalitede ve güzellikte konutlar yapıyorsa biz de sokak hayvanlarımıza aynısı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yuvalara farklı kurumlardan da talep geldiğini, gerektiğinde farklı illere de örnek olması açısından yuva göndermeye hazır olduklarını dile getiren Vural, insanlarla iç içe yaşayan ve toplumun bir parçası olan sokaktaki sevimli dostlara sahip çıkmanın bir insanlık vazifesi olduğunu vurguladı.

Amaçlarının insanlar gibi hayvanlara da aynı şekilde hizmet etmek olduğunun altını çizen Vural, şunları kaydetti:

"Zamanı geldiğinde burası turistlerle dolup taşacak. Hazar Gölü gibi doğa harikası bir yerde, ağaçların içerisinde, gölün etrafında vatandaşlarımız güzel vakit geçirirken onlara sevimli dostlarımız eşlik etsinler, vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız onlarlar birlikte hoşça vakit geçirsinler istiyoruz."

Sokak Hayvanları, Hazar Gölü, Sivrice, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor - Son Dakika


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