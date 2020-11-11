Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tomarza'daki altyapı hizmeti tamamlanan Gül Sokağı'nın sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Büyükkılıç, kaymakamlık, belediye ve Yaşar Karayel Devlet Hastanesini ziyaret edip, esnafları gezerek, sohbet etti.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının tamamlandığını, geriye kalan hizmetlerin yapılmasının da Kayseri Büyükşehir Belediyesine yakışacağını ifade etti.

Hizmet etmeyi ibadet olarak bildiklerini belirten Büyükkılıç, "Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesini de ziyaret ettik. Hastanemizin bazı ihtiyaçları var. Ayrıca karayollarımızı ziyaret ettik. Çünkü kurum ve kuruluşlarımızın hepsi canımız ciğerimiz, bir farkımız yok. Tomarza'mızı Malatya yoluna bağlayan ana arterimizin çalışmalarını yerinde izledik. Orayla ilgili de varsa ihtiyaçları bölge müdür yardımcımızla da görüştük ve 'Biz de hazırız, destek oluruz' dedik. Çünkü biz insanlarımıza hizmet etmeyi elhamdülillah ibadet bilen bir felsefenin, anlayışın sahibiyiz. Bu anlayış içerisinde bizi seven, bize güvenen, buralarda hizmet etsin diye bizi seçen kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise yapılan çalışmalar sonucu Gül Sokağı'nın adı gibi adına yakışır bir sokak olduğunu belirtti.

Öte yandan, Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan bölgeye fırınlama ve paketleme tesisi kurulabilmesine yönelik çalışma yapılması talimatını veren Başkan Büyükkılıç'a, Tomarza halkı yoğun ilgi gösterdi.