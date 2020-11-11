Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da

11.11.2020 10:51
Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tomarza'daki altyapı hizmeti tamamlanan Gül Sokağı'nın sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Büyükkılıç, kaymakamlık, belediye ve Yaşar Karayel Devlet Hastanesini ziyaret edip, esnafları gezerek, sohbet etti.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının tamamlandığını, geriye kalan hizmetlerin yapılmasının da Kayseri Büyükşehir Belediyesine yakışacağını ifade etti.

Hizmet etmeyi ibadet olarak bildiklerini belirten Büyükkılıç, "Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesini de ziyaret ettik. Hastanemizin bazı ihtiyaçları var. Ayrıca karayollarımızı ziyaret ettik. Çünkü kurum ve kuruluşlarımızın hepsi canımız ciğerimiz, bir farkımız yok. Tomarza'mızı Malatya yoluna bağlayan ana arterimizin çalışmalarını yerinde izledik. Orayla ilgili de varsa ihtiyaçları bölge müdür yardımcımızla da görüştük ve 'Biz de hazırız, destek oluruz' dedik. Çünkü biz insanlarımıza hizmet etmeyi elhamdülillah ibadet bilen bir felsefenin, anlayışın sahibiyiz. Bu anlayış içerisinde bizi seven, bize güvenen, buralarda hizmet etsin diye bizi seçen kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise yapılan çalışmalar sonucu Gül Sokağı'nın adı gibi adına yakışır bir sokak olduğunu belirtti.

Öte yandan, Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan bölgeye fırınlama ve paketleme tesisi kurulabilmesine yönelik çalışma yapılması talimatını veren Başkan Büyükkılıç'a, Tomarza halkı yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da
Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da
Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da
Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tomarza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı         
10:35
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:55
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:52:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei