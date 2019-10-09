Toplu taşıma araçları kadın yolcuları evlerine bırakacak

Kepez ilçesinde muhtarlarla buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "5 yıl canla başla çalışacağız. Antalya'yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Antalya halkının bize verdiği oyları helal ettireceğiz" dedi. Başkan Böcek, toplu ulaşım araçlarının saat 22.00'den sonra kadınların durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME'den karar çıkartacaklarını söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın sorunlarını yerinde tespit etmeye devam ediyor. Başkan Böcek'in bu amaçla çalışma arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin bu haftaki durağı Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez oldu. Başkan Böcek, ilk olarak Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'i makamında ziyaret etti.



Altyapı müjdesi



Ardından Yenimahalle Kültür Merkezi'nde Kepezli muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Böcek, tek tek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Böcek, muhtarlardan gelen kanalizasyonla ilgili sorunlara yönelik Kepez'de 125 km'lik kanalizasyon çalışmasına Şubat ayı itibariyle başlayacaklarını söyledi. Böcek, bu yatırım için kullanılacak kredinin Dünya Bankası onayı sürecinin tamamlandığını müjdeledi. Başkan Böcek, "125 km'lik bu kanalizasyon Kepez'in olmazsa olmazıdır" dedi.



1 Ocak itibarıyla taksimetre açılışı 19 ilçede aynı olacak



19 ilçede tüm muhtarların kendisine her zaman ulaşabileceğini belirten Başkan Böcek, "Şahsıma istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bizim hızımıza yetişemeyen çalışma arkadaşlarımız olursa, değişiklik yapacağız. Bu konuda kimsenin tereddüttü olmasın. 5 yıl sizinle canla başla çalışacağız. Antalya'yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapacağız. Örneğin Antalya'daki farklı taksimetre ücreti uygulamasını kaldırıyoruz. UKOME karar aldı. 1 Ocak itibariyle taksimetre açılışı Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede tek fiyat olacak. Buna benzer kurallar getiriyoruz. Antalya halkının bize verdiği oyları helal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



Tel örgü ve üst geçit talimatı



Ulus Mahalle Muhtarı'nın Gazi Bulvarı üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile 13. Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki bölümde karşıdan karşıya geçişlerde tehlike yaşandığını belirtmesi ve orta refüje tel örgü istemesi üzerine Başkan Böcek, bürokratlarına 883 metrelik bu kısma önümüzdeki hafta içinde tel örgü yapılması talimatını verdi. Başkan Muhittin Böcek, Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir'in Gazi Bulvarı ile 15 Temmuz Şehitler Caddesi kesişimine üst geçit talebine de olumlu yanıt verdi. Böcek, üst geçidin projesinin hazır olduğunu, ihaleye çıkacaklarını belirtti.



Sosyal kart yardımları başlıyor



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılmaya devam edeceğini kaydetti. Sosyal Kart ödemelerine önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını açıklayan Böcek, şunları söyledi: "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya geldik. Önceki dönem seçim dönemiyle birlikte 18 bin 48 kişiye Sosyal Kart yardımı yapılmış. Ayda 2 milyon lira ödeniyordu. Göreve geldik gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için bir komisyon oluşturduk. Geçmiş dönemdeki müdür arkadaşı da komisyonun başkanı yaptım. Ekibini de kendi oluşturdu. Tek tek araştırıldı. Gerçek ihtiyaç sahipleri belirlendi. Bu rakam 2800'lere düştü."



Kadınlar için toplu taşımada pozitif ayrımcılık



Başkan Muhittin Böcek, toplu ulaşımda şoförlerin vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili eğitim programı başlatacaklarını, hatalı davrananları affetmeyeceklerini söyledi. Başkan Böcek, kadınların akşam geç saatte güvenle evlerine ulaşabilmesi için toplu ulaşım araçlarının saat 22.00'den sonra kadınların durak harici evlerine en yakın noktada indirilmesi konusunda UKOME'den karar çıkartacaklarını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret ederek, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Tütüncü, "Sizin bu şehrin geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek bir tecrübeniz ve buna bağlı olarak da bir hatıranız var. Bunu takdirle ve saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Kalıcı eserler konusunda büyükşehir belediyemiz de ilçe belediyemiz de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edecek. İşbirliği içerisinde başarıyla, güzellikle dolu bir dönem diliyorum" dedi. - ANTALYA