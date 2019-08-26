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Toroslar'da yollar asfaltlanıyor

35 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde aynı anda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını, Toroslar ilçesinde de sürdürüyor.

Toroslar'da yollar asfaltlanıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde aynı anda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını, Toroslar ilçesinde de sürdürüyor.


Kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle tahrip olan Toroslar ilçesi ile Yenişehir ilçesi'nin kırsal mahallelerinin birbirine bağlanmasını sağlayan Çavak, Hamzabeyli ve Işıktepe grup yolunda 2. kat sathi asfalt kaplama gerçekleştirildi. 4 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda 2 kombi, 1 distribütör 1 silindir ve 1 loder ile sürdürülen çalışmalar kısa bir sürede tamamlandı. Grup yolunun Hamzabeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölümünde yapılan çalışmaları değerlendiren Hamzabeyli Muhtarı Sencer Erdoğan, mahallelerinde bulunan yolun arızalı ve bozuk olduğunu ifade ederek, yolun yapılmasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Grup yolunun Toroslar ilçesi ile Yenişehir ilçesi arasında tek bağlantı yolu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, asfalt hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğine inandığını söyledi.


Yine Toroslar ilçesi sınırlarında bulunan Kayrakkeşli ile Yüksekoluk yaylaları arasında bulunan bağlantı yolunda 1 kazıcı yükleyici kepçe, 1 silindir, 1 arazöz, 1 loder, 1 greyder,1 excavatör ile sürdürülen yol genişletme, serme, sulama ve sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Toros dağlarının doruk noktalarına ulaşım daha kolay hale gelecek. 15 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda yol genişletme çalışmalarının yanı sıra 5 kilometrelik alanda da 2. kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılıyor. Bağlantı yollarının asfaltlama ve sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra Toroslar ilçesi sınırlarında yer alan Çavak-Hamzabeyli-Işıktepe bağlantı yolu için 6 kamyon ile taş ocağından asfalt mıcır nakli çalışması devam ederken, Alanyalı Mahallesi'nde ise 1 dozer, 1 excavatör, 1 kamyon, 1 loder ve 1 greyder ile yol bakım, onarım ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
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