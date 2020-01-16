Toyota'dan ABD'li hava taksisi girişimine 394 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota'dan ABD'li hava taksisi girişimine 394 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika Ekonomi

Toyota'dan ABD'li hava taksisi girişimine 394 milyon dolarlık yatırım

6 saat önce

Japonya merkezli araba üreticisi Toyota, ABD'li hava taksisi girişimi Joby Aviation'a 394 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Toyota'dan ABD'li hava taksisi girişimine 394 milyon dolarlık yatırım, System.String[]

Japonya merkezli araba üreticisi Toyota, ABD'li hava taksisi girişimi Joby Aviation'a 394 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

2009'dan bu yana ABD destekli bir girişim olan Joby, eVTOL (elektrikli hava araçlarının kalkış ve inişi) alanında hizmet sağlıyor. Şirket son olarak Uber'le bir ortaklığa imza atmıştı.

Yatırımın ardından Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Tomoyama'nın Joby yönetim kuruluna katılacağı belirtilirken, Toyota CEO'su ve Başkanı Akio Toyoda da yatırımla ilgili, "Müşterilerimizi hem karada şimdi de hava da istedikleri yere ulaştırmayı umuyoruz" dedi.

Toyota aynı zamanda hava ulaşımının şirket için uzun dönemli bir hedef olduğunu belirterek otomobil işine devam edeceklerini ve bu anlaşma ile havadaki varlıklarına imza attıklarını belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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