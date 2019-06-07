Toyota ve Subaru'dan iş birliği

Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.

Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.

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