Son Dakika Haberleri: Toyota ve Subaru'dan iş birliği
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Toyota ve Subaru'dan iş birliği

42 dakika önce

Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.

Toyota ve Subaru'dan iş birliği, System.String[]
Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:53 
Ekonomi
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