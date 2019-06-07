Toyota ve Subaru'dan iş birliği
42 dakika önce
Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.
Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:53
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