Trabzon'da Ekim ayında denize girdiler - Son Dakika

Trabzon'da Ekim ayında hava sıcaklığı normallerin üzerinde seyretmesi, havanın da güzel olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar serinlemek için denizi tercih etti.

Trabzon'da Ekim ayındaki 26 dereceyi bulan hava sıcaklığı Antalya'yı aratmadı. Güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken bazı vatandaşlarda oltasını denize atarak güzel havanın tadını çıkartamaya çalıştı.

Trabzon'un Faroz Balıkçı Barınakları arkasında denize giren bazı vatandaşlar suyun hala sıcaklığını koruduğunu belirterek denizin Antalya'da denizin bu kadar güzel olmadığını savundu.

Ekim ayında denize girmenin çok harika bir duygu olduğunu belirten Rasim Sabri Güner, "Ekim ayında denize girmek çok harika. Daha önceleri buraya yüzmek için geldim ancak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Hava çok güzel denizde tam Karadeniz'e has Akdeniz gibi değil. Su biraz ısıracak ki Karadeniz, karalığını belli edecek. Çok güzel denize zevkle giriyorum. Bu mevsimlerde denize girmek çok zor, genellikle Trabzon'da bu aylarda yağış olur deniz sezonu çoktan bitmiş olur. Denize giren bizler için iyi ancak doğanın dengesi de bozuluyor bu o anlama geliyor. Toprak şu an su istiyor. Bence şu an Antalya'dan daha güzel" dedi.

Bülent Ufuk Sayıl da suyun yeni soğumaya başladığını ifade ederek "Su soğumaya başladı ancak çok güzeldi. Deniz harika çok güzel sıcak. Antalya'yı aratmıyor. Çok memnunuz. Ekim ayında ilk defa denize girdim. Niyetim Allah nasip ederse 10 Kasım'a kadar denize girmek" diye konuştu. - TRABZON