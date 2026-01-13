1) TRABZON'DA HEYELAN; KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ
TRABZON'un Şalpazarı- Beşikdüzü karayolunda meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ekiplerin çalışması sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Şalpazarı-Beşikdüzü ilçeleri arasındaki Akçiriş Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili sağanak ve kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenip, kara yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (DHA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?