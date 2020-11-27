Trabzon'da hırsızlık iddiası ile iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde iki ayrı eve girilerek iki televizyonun çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ö.E, C.K. ve A.E, Araklı ve Arsin ilçelerinde yakalandı.

Şüphelilerden Ö.E. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.