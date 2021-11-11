Trabzon'da "Kalıcı İzler Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Kadın Erkek Birliği Sosyal Eşitlik Derneği ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) desteğince yürütülen "Kalıcı İzler Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

Projenin koordinatörü Teşrife Boysan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin, 2006'dan itibaren Türkiye'nin Kadın Dostu Kentleri arasında yer alan Trabzon'da, kadınların güçlendirilmesi adına Valilik Yerel Eşitlik Birimi koordinasyonunda eylem planlarının hazırlandığını söyledi.

Boysan, 2017-2018 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kentsel hizmetler alt başlığında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 ilçede yerel eşitlik mekanizmalarının kurulmasına karar verildiğini ifade etti.

Bu kapsamda ilçe belediyeleri öncülüğünde yerel eşitlik temsilcileri belirlendiğini aktaran Boysan, "Belirlenen temsilcilere toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete duyarlı bütçeleme ve eylem planı hazırlama konularında eğitimler de verildi. Aynı zamanda belirlenen temsilcilerin yerel eşitlik mekanizmaları hakkında kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duydukları kadın sivil toplum kuruluşları izleme ziyaretlerinde tespit edilmiştir." dedi.

Boysan, projenin amacı hakkında da bilgi vererek, "Trabzon'da pilot olarak belirlenen Araklı, Beşikdüzü, Sürmene, Şalpazarı yerel eşitlik mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır. 4 ilçe belediyesiyle birlikte yürütülecek faaliyetler neticesinde yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin cinsiyet eşitliği açısından geliştirilmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Projenin açılış programına, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile ilgililer katıldı.