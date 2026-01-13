Trabzon'da Renkli Miras Sergisi - Son Dakika
Kültür Sanat

Trabzon'da Renkli Miras Sergisi

13.01.2026 12:16
Trabzon'da açılan sergide yöresel kıyafetler geçmişten günümüze sergilendi.

Trabzon'da " Karadeniz'in Renkli Mirası Trabzon" sergisi açıldı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, Milli Eğitim Bakanlığının "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, enstitü salonundaki serginin açılışında, yöresel kıyafetlerin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Serginin geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu belirten Uygun, "Kökü olmayanın geleceği olmaz. Eğer kökleriniz sağlamsa hep kalıcısınız demektir." ifadesini kullandı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina da araştırmalar sonucunda, Trabzon'da 100-150 yıl önce giyilen kıyafetlerin aynılarını yeniden diktiklerini kaydetti.

Karabina, Şalpazarı, Tonya, Akçaabat ve Arsin başta olmak üzere çeşitli ilçelerde günlük ve özel günlerde giyilen kadın ve erkek kıyafetlerinin yer aldığı serginin yarıyıl tatilinde de gezilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

