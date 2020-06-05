Trabzon Üniversitesi kampüsündeki 12 bin fidanın bakımı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Trabzon Üniversitesi Fatih Yerleşkesine dikilen 12 bin fidanın bakımını yaptı.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Trabzon'da 35 noktada dikilen 100 bin fidanın bakımı Orman Bölge Müdürlüğünce yapılıyor.

Bu kapsamda Trabzon Üniversitesi Fatih Yerleşkesi'nde oluşturulan alana dikilen fidanları kontrol eden Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile bir araya geldi. Aşıkkutlu ile bir süre sohbet eden Yılmaz, daha sonra sahada incelemelerde bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışmalarında biraz yavaşlama olsa bile bölge müdürlüğü olarak 2020 yılında planladıkları faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle bahar döneminde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Şu anda sonbahar ayında dikeceğimiz fidanlarımız için arazi bakımlarını yapıyoruz. Ormanlarımızdaki yol planlamalarımızı düzenliyoruz. Üretim ve damga faaliyetlerimiz devam ediyoruz. ORKÖY ve diğer faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Yılmaz, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve bu haftada Ormancılık Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz yıl itibarıyla 11 Kasım Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bakanlığımız olarak 11 milyon fidanı toprakla buluştururken Trabzon'da da 100 fidan dikimini yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Sahada yüzde 100 başarı sağladık. Kuruyan ağaçlarımızın da tanımlarını yaptık, şimdi bakımlarını yapıyoruz. 3 yıl boyunca da bakımlarını yapacağız. bu çalışmamız kampüse peyzaj ve ağaçlandırmasına güzel bir görünüm katacak. Ayrıca yeni kurulan bir üniversite olduğu için bizimde kampüse bir desteğimiz olacak. Şehirden de destek gören güzel bir kampanya oldu.

Aşıkkutlu da kampanya kapsamında kampüste 12 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirerek, "Daha yaşanılabilir bir kampüs olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında üniversitede yapılan ağaçlandırma çalışmasının kendilerine büyük bir destek sağladığını anlatan Aşıkkutlu, "Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü kampüse dikilen 12 bin fidanımızın bakımlarını yaparak, bizler yardımcı oldular. Kampüsümüze renk kattılar. Kampanyanın sloganında olduğu gibi fidanlarımız büyüyerek, geleceğimize nefes olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.