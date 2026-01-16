Trabzon Valisi Şahin göreve başladı - Son Dakika
Trabzon Valisi Şahin göreve başladı

16.01.2026 14:30
KİLİS Valiliği görevinden Trabzon Valiliği görevine atanan Tahir Şahin, düzenlenen töreninin ardından göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, Trabzon'da düzenlenen resmi törenle göreve başladı. Trabzon Valiliği'ndeki gerçekleşen karşılama törenine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve il protokolü katıldı.

Karşılama töreninin ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Trabzon Valisi Tahir Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdimleri ile atanmış olduğum Trabzon Valiliği görevine bugün itibariyle Bismillah diyerek başlamış bulunuyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şehzadeler şehri, tarih ve medeniyet beşiği bu aziz topraklara hizmet edecek olmanın mesuliyetini büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle taşıyarak tevdi edilen bu görevi Trabzon'umuza ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 4 bin yıllık köklü tarihi ile Doğu Karadeniz'in merkezi konumunda bulunan Trabzon Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğup büyüdüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde duruşu dolayısıyla taktirle andığı ve sonrasında 3 kez ziyaret ettiği müstesna bir şehirdir" dedi.

'TRABZON ÜRETKEN BİR İL KONUMUNDADIR'

Vali Şahin, Trabzon'un birçok yönüyle üretken bir şehir olduğuna değinerek, "Doğal güzellikler, kültürel zenginliği, stratejik konumunun yanı sıra Trabzon, Karadeniz'in önemli bir ticaret ve lojistik merkezi, turizm potansiyeli yüksek cazibe noktası, üniversiteleri ile bir eğitim ve gençlik şehri, sanayi ve girişimcilik kapasitesi ile üretken bir il konumundadır. Sporla yoğrulmuş kimliğinin en güçlü sembollerinden biri olan Trabzonspor ise yalnızca elde ettiği sportif başarılarla değil taşıdığı mücadele ruhu, aidiyet duygusu ve gençlere ilham veren duruşu ile bu kadim şehrin ortak gururudur" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

