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Trabzonspor Avrupa'nın devleri arasında - Son Dakika

Trabzonspor Avrupa'nın devleri arasında

16.02.2022 09:58
Trabzonspor Avrupa'nın devleri arasında

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, dev kulüpleri ise geride bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'de, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, Avrupa'da puan ortalaması en yüksek takımlar arasına adını yazdırmayı başardı. Karadeniz ekibi; Porto, Manchester City, PSG ve Ajax'ın ardından en çok puan ortalamasına ulaşan takım oldu. Bordo-mavilileri Bayern Mühin, Real Madrid, Union Saint-Gilloise ve Milan gibi takımlar takip etti.

PORTO ZİRVEDE

Portekiz'de lig lideri Porto ile en yakın takipçisi Sporting Lizbon arasında 6 puanlık fark bulunuyor. 60 puanla lider olan Porto oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yenilgisi bulunmayan Porto 2.73'lük puan ortalaması ile ilk sırada yer aldı.

Portekiz temsilcisini ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City takip etti. Premier Lig'de en yakın takipçisi Liverpool ile arasında 7 puanlık fark bulunan City, oynadığı 25 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 63 puanla lider olan İngiliz ekibi 2.52 puan ortalaması tutturdu.

Fransa Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 59 puanla ilk sırada yer alan PSG'yi 46 puanla Marseille takip etti. PSG 2.46 puan ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı.

Fransa ekibini ise Hollanda temsilcisi Ajax takip etti. 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip 54 puan toplayarak 2.45'lik puan ortalaması elde etti. Eredivise'de Ajax'ı 49 puanla PSV Eindhoven takip ediyor.

EN YAKIN TAKİPÇİSİNE EN ÇOK PUAN FARKI ATAN TAKIM TRABZONSPOR

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40'lık puan ortalaması elde etti. En yakın takipçisi Konyaspor ise 48 puanda yer aldı. Bordo-mavililer bu tabloyla birlikte en yakın takipçisine en çok puan farkı atan takım konumunda da yer aldı.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor, 2.26'lık puan ortalaması elde eden Bayern Münih'i, 2.25 puan ortalaması elde eden Real Madrid'i, 2.23'lük puan ortalaması elde eden Union Saint-Gilloise ve 2.22'lık puan ortalaması elde eden Milan'ı geride bıraktı.

(Gökmen Şahin-İHA)

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Kaynak: İHA

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